‘Keizer staat voor niemand in de selectie en de staf ter discussie’

Ajax pakte zondag drie belangrijke punten bij de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (0-4). De positie van Marcel Keizer zou ondanks de winst nog steeds enigszins wankel zijn, maar de directie van Ajax zou volgens De Telegraaf inmiddels intern het vertrouwen hebben uitgesproken in de oefenmeester. Matthijs de Ligt vindt het onterecht dat alleen Keizer de kop van jut is.

"We hebben een lastige periode achter de rug en ik hoop dat dit het begin is van een nieuwe periode", zegt De Ligt in gesprek met AT5 over de confrontatie met de Friezen. "Mij maakt het echt niet uit of we het eerste half uur goed speelden of niet, we winnen hier gewoon met 4-0 en dat is gewoon lekker. Vanaf de 3-0 wist ik dat de buit binnen was."

Door deze ruime zege zit Keizer weer wat steviger in het zadel, weet ook de centrale verdediger: "We stonden op de zevende plek. Dat is niet goed genoeg en dan wordt er naar de trainer gekeken, omdat hij verantwoordelijk is. Maar we voelen ons als spelers ook verantwoordelijk", aldus De Ligt. "Voor niemand in de selectie en staf staat de positie van Keizer ter discussie. In de media zeggen ze allemaal dat het crisis is, maar wij houden ons koppie erbij."