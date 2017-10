Fraser: ‘Wat me het meest bevalt, is dat hij al wekenlang boos op me is’

Henk Fraser zag zondag hoe invaller Mason Mount zijn ploeg naar een 1-1 gelijkspel schoot tegen FC Utrecht. De huurling van Chelsea maakte met zijn eerste balcontact meteen een doelpunt. De trainer van Vitesse maakt niet veel gebruik van de aanvallende middenvelder annex buitenspeler, maar dat betekent niet dat Fraser het talent van de jonge Engelsman niet erkent, aldus de oefenmeester.

"Wat me het meest bevalt aan Mount, is dat hij al wekenlang boos op me is, maar tegelijkertijd waanzinnig traint. Dus hij dwingt het af op het veld. Hij keek me niet eens aan. Ook niet als ik goedemorgen zei. Het is mooi om te zien dat zo'n jongen zo enorm gretig is", zegt Fraser in gesprek met De Telegraaf. Mount heeft het in de Eredivisie tot op heden moeten doen met twee invalbeurten bij Vitesse.

Fraser zegt dat zijn pupil geweldig kan voetballen, maar dat het ook belangrijk is om hem op het juiste moment te brengen: "Dat is heel lastig. Van mij wordt verwacht dat ik geduld heb met jonge jongens, maar heel vaak hebben zij dat geduld zelf niet en heeft hun omgeving dat niet", aldus de coach, die niet twijfelt over de kwaliteiten van Mount: "Het is een parel, een waanzinnige speler, waar we nog heel veel plezier aan gaan beleven."