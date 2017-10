Na Koeman ook Stam op schopstoel: ‘Dan kan je bijvoorbeeld vissen, ook leuk’

Jaap Stam kende vorig seizoen een fantastisch voetbaljaar, waarbij zijn ploeg Reading bijna promoveerde naar de Premier League. Dit jaar gaat het minder goed met de ploeg van de Nederlandse manager, want zijn club staat twintigste in de Championship. Stam weet dat hij, net als Ronald Koeman bij Everton, onder een vergrootglas ligt.

Reading wist de laatste zes competitiewedstrijden niet te winnen en het spel van de ploeg van Stam is volgens verschillende Engelse media allesbehalve indrukwekkend te noemen. Afgelopen zaterdag verloor de club van Norwich City (1-2). "Het is logisch dat er druk is van buitenaf. Als je niet wint, vragen mensen zich af: is hij wel goed genoeg?", aldus de oud-verdediger van onder meer Ajax en Manchester United in gesprek met de BBC.

"Als bepaalde mensen denken dat ze een betere manager kunnen krijgen voor deze ploeg, dan moeten ze die beslissing nemen", vervolgt Stam, die ervan overtuigd is dat hij de juiste man op de juiste plaats is: "Ik denk niet dat er een betere manager is dan ik. Ik maak een grapje natuurlijk, maar dit is nu eenmaal hoe we ervoor staan." De laatste winst van Reading dateert van 26 augustus tegen Birmingham City (0-2).

Stam weet hoe de voetballerij werkt: "Ik heb het als speler ook meegemaakt. Het is een van de risico's in het leven van een manager. Als je daar van tevoren bang voor bent, dan moet je dit werk niet gaan doen en wat anders gaan doen. Dan kan je bijvoorbeeld gaan vissen, dat is ook leuk. We kunnen het alleen maar veranderen door heel hard te werken", besluit de Nederlandse oefenmeester.