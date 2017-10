Seizoen Marko Vejinovic voorbij door afgescheurde kruisband

AZ kan dit seizoen geen beroep meer doen op Marko Vejinovic. De middenvelder heeft zondag tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord (0-4) zijn voorste kruisband afgescheurd. Dat werd maandag tijdens de MRI-scan in het ziekenhuis bevestigd, zo melden de Alkmaarders via de officiële kanalen.

De 27-jarige Vejinovic wordt dit seizoen gehuurd van Feyenoord, daar hij niet mocht rekenen op veel speelminuten onder Giovanni van Bronckhorst. De defensieve middenvelder was het seizoen bij AZ goed begonnen met onder meer vier assists in zeven competitiewedstrijden. Vejinovic mocht zondag hopen op revanche, want toen namen de Alkmaarders het op tegen Feyenoord.

De Rotterdammers waren echter oppermachtig en stonden na de eerste helft al op een 0-3 voorsprong. Vejinovic moest tien minuten voor de rust de strijd staken wegens de blessure. In juli gaf Vejinovic nog aan dat hij zin had in speeltijd bij AZ: "Als je bij Feyenoord niet speelt en dat bij een andere club wel kan doen, zet je wat mij betreft in ieder geval geen stap terug. Ik bekijk het positief. Het wordt tijd dat ik mezelf bij AZ kan laten zien."