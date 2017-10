Barça in crisisberaad en stapt naar UEFA en FIFA: ‘Er volgen consequenties’

De top van Barcelona komt maandagmiddag bijeen in een crisisberaad, daags na het controversiële duel met Las Palmas (3-0). De wedstrijd werd in een leeg Camp Nou gespeeld; Barcelona wilde dat de wedstrijd werd uitgesteld vanwege de ongeregeldheden omtrent het Catalaanse referendum voor onafhankelijkheid, maar LaLiga stemde daar niet mee in. Barcelona stapt nu naar de UEFA en de FIFA.

Barcelona besloot om de wedstrijd tegen Las Palmas achter gesloten deuren af te werken, om een straf van de Spaanse voetbalbond te voorkomen. Spelers en trainers, behalve Gerard Piqué en enkele anderen, wilden niet het risico nemen dat de club zes punten aftrek zou krijgen en besloten hun afkeuring voor het optreden van de Spaanse politie te laten zien door in een leeg stadion te spelen.

Maandagmiddag zijn alle medewerkers van de club, op vrijwillige basis, een kwartier gestopt met werken om de strijd voor het recht voor een Catalaans referendum te steunen én het optreden van de Spaanse politie af te keuren. Inmiddels zijn twee prominente bestuursleden, Carles Vilarrubí en Jordi Monés, al opgestapt uit onvrede over het feit dat de wedstrijd tegen Las Palmas, ondanks meerdere betogen om het duel te verplaatsen, doorging.

President Josep Maria Bartomeu heeft in gesprek met Catalunya Radio gezegd dat Barcelona naar de UEFA en de FIFA stapt: "We stappen naar de hoogste autoriteiten en er zullen consequenties volgen. We willen uitleg, want het is onbegrijpelijk dat ze de wedstrijd niet wilden uitstellen." Barcelona heeft aangekondigd dat er om 16.00 uur in de perszaal van het Camp Nou een mededeling zal komen.