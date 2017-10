Hooligans Legia Warschau slaan spelers en staf in elkaar na nederlaag

Legia Warschau verloor zaterdagavond met 3-0 van aartsrivaal Lech Poznan. De fans van eerstgenoemde club waren absoluut niet tevreden over het spel én het resultaat van de uitploeg en na afloop gingen ze verhaal halen bij de bus van Legia. Vervolgens werden spelers en leden van de technische staf in elkaar geslagen, zo bevestigt de club van trainer Romeo Jozak.

Toen Legia zaterdagavond terug bij het stadion aankwam, wilden ongeveer vijftig hooligans nog een hartig woordje spreken met de spelers. De leider van de fanschare, die als 'Staruch' wordt betiteld, stapte de bus in en vroeg aan de spelers of ze naar buiten wilden komen. Toen de voetballers naar buiten stapten in de veronderstelling dat er een pittig gesprek zou volgen, werden ze belaagd door de aanhangers van Legia.

Tien minuten lang werden spelers, maar ook leden van de technische staf zoals assistent Aleksandar Vukovic in elkaar geslagen. De slachtoffers kwamen er echter zonder al te veel kleerscheuren of blessures van af. Na afloop van de vechtpartij zouden de fans gedreigd hebben wederom verhaal te halen als ze nogmaals een slechte partij zouden spelen.

Het incident vond plaats nabij het stadion, op de officiële grond van Legia, maar beveiligers waren niet ter plaatse of grepen niet in, zo melden diverse Poolse media. Verschillende spelers leggen de schuld neer bij de club, die hun niet genoeg in bescherming heeft genomen, en enkelen peinzen over de vraag of ze hun contract willen inleveren. Legia staat na elf speeldagen achtste in de Poolse competitie met zestien punten, zes punten minder dan koploper Gornik Zabrze.