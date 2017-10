Conte: ‘Ik weet eerlijk gezegd niet waarom Chelsea hem heeft laten gaan’

Kevin De Bruyne ruilde Racing Genk in 2012 in voor Chelsea, maar een grote doorbraak op Stamford Bridge bleef uit. Via VfL Wolfsburg kwam de Belg in 2015 bij Manchester City opnieuw terecht in de Premier League en De Bruyne is sindsdien uitgegroeid tot een van de beste middenvelders op de Engelse velden. Zaterdag was hij met de winnende treffer de grote man tegen zijn oude ploeg, waar hij echter geen rancune tegen koestert.

“Ik heb geen spijt van wat er gebeurd is en ik denk ook niet dat zij dat wel hebben. Sinds ik weg ben zijn ze twee keer kampioen geworden, dus ze hebben het wel aardig gedaan. Zo gaat het nu eenmaal, het blijft een business”, tekent The Guardian op uit de mond van de middenvelder. “Het was op dat moment voor mij een goede beslissing om te vertrekken en wellicht was het voor hen ook de goede keuze om mij te laten gaan.”

“Ik kijk er niet met negatiever gevoelens op terug. Het hoort nu eenmaal bij het leven en je moet zorgen dat je er overheen komt.” Waar De Bruyne denkt dat Chelsea geen spijt heeft van zijn vertrek, valt er uit de woorden van Antonio Conte iets anders af te leiden: “Ik weet eerlijk gezegd niet wat er in het verleden is gebeurd. Maar we hebben het zeker over een topspeler, een complete speler. Hij is goed, technisch, snel, en hij werkt hard voor zijn team. Hij is een complete speler.”