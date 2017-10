Dick Advocaat voegt Virgil van Dijk alsnog toe aan selectie Oranje

Bondscoach Dick Advocaat heeft Virgil van Dijk alsnog toegevoegd aan zijn de selectie van Oranje voor de beslissende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Zweden. De KNVB meldt dat de verdediger zich maandagavond in Noordwijk zal melden. Van Dijk maakte in eerste instantie geen deel uit van de voorselectie van het Nederlands elftal.

De verdediger speelde afgelopen weekeinde, in de wedstrijd tegen Stoke City (2-1 nederlaag), voor het eerst dit seizoen negentig minuten mee bij Southampton. Van Dijk had afgelopen zomer zijn zinnen gezet op een transfer naar een topclub, maar kreeg zijn zin uiteindelijk niet. Dat Van Dijk voor het eerst weer een wedstrijd volmaakte, was voor Advocaat genoeg reden om hem alsnog toe te voegen aan zijn selectie.

Met Matthijs de Ligt en Joël Veltman had Advocaat namelijk maar twee rechtsbenige verdedigers in zijn selectie. Door het toevoegen van Van Dijk heeft de bondscoach meerdere opties voor zijn defensie, waar Stefan de Vrij dus in ieder geval ontbreekt vanwege een blessure. Opvallend genoeg was De Vrij zondag wel fit genoeg om mee te spelen in de wedstrijd tussen Lazio en Sassuolo (6-1). Oranje neemt het komende zaterdag eerst op tegen Wit-Rusland, waarna volgende week dinsdag de laatste kwalificatiewedstrijd tegen Zweden op het programma staat.