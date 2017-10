Fantasy Football round-up #7: PSV domineert in klassement van beste spelers

De zevende speelronde van de Eredivisie zit erop. Topclubs Ajax en Feyenoord hadden op papier een lastige uitwedstrijd voor de boeg, maar boekten allebei een ruime 0-4 zege en zijn daardoor ook goed vertegenwoordigd in het beste elftal van de week. Maar, nog belangrijker: de maand september zit erop en de tweede maandprijs wordt dus uitgereikt! Met de winnaar zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen.

Team van de Week

Afgelopen weekend stelde manager Ares F.C. het beste elftal samen. Hij zag onder meer de heldenrol van Steven Berghuis op bezoek bij AZ aankomen: de aanvaller maakte twee doelpunten en gaf een assist tegen zijn oude club. Omdat Berghuis aanvoerder was, levert hij liefst dertig punten op. Sam Larsson, een gewaagde keuze omdat hij pas voor het eerst een basisplek had bij Feyenoord, liet zich ook gelden en schreef tien punten bij. Andere uitblinkers zijn bijvoorbeeld Marco van Ginkel en Tom Beugelsdijk, die ADO Den Haag een 0-1 zege op NAC Breda bezorgde.

Het beste team van de zesde speelronde.

De beste spelers

PSV is na de 4-0 overwinning op Willem II dominant in het klassement van de meest waardevolle spelers tot nu toe. De top drie bestaat volledig uit spelers van de Eindhovenaren: Hirving Lozano is koploper met 55 punten en wordt gevolgd door Jürgen Locadia (51) en Marco van Ginkel (47). Opvallend is verder de entree van Clint Leemans na zijn doelpunt en assist voor VVV-Venlo in de uitwedstrijd tegen Excelsior (0-2). Hakim Ziyech, Zakaria Labyad en Jean-Paul Boëtius verlaten de top tien, ten faveure van Leemans, Berghuis en Klaas-Jan Huntelaar.

De spelers met de meeste punten tot dusver.

Prijzen

Eindig je bovenaan het klassement, dan mag je samen met een persoon naar keuze naar Camp Nou in het seizoen 2018/19, om El Clásico van dichtbij mee te maken. Bovendien biedt Number1 Voetbalreizen iedere maand een maandprijs aan voor de beste speler van de maand. Het gaat daarbij onder meer om het bezoeken van wedstrijden in de Premier League, inclusief vlucht en overnachting!

De app is gratis in de App Store en de Google Play Store te vinden onder de naam Voetbalzone Fantasy Football!