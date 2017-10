‘Spelers Bayern trainden achter de rug van Ancelotti om voor zichzelf’

Bayern München stuurde Carlo Ancelotti afgelopen donderdag de laan uit, daags na de 3-0 nederlaag tegen Paris Saint-Germain. Voorzitter Uli Hoeness bevestigde toen ook dat vijf spelers zich tegen de Italiaanse oefenmeester gekeerd hadden. Volgens Kicker had dat alles te maken met het trainingsregime van Ancelotti.

Spelers als Arjen Robben, Franck Ribéry, Manuel Neuer, Thomas Müller, Jérôme Boateng en Mats Hummels zouden ontevreden zijn geweest over de trainingen van Ancelotti, die te licht en te kort waren. Die ontevredenheid was zelf zo groot, dat bepaalde spelers besloten om zelf te gaan trainen. Toen Ancelotti deze trainingen verbood, organiseerde de groep de eigen training op een andere plek.

Ook vorig seizoen waren er al klachten over de trainingen van Ancelotti, ondanks dat Bayern met een straatlengte voorsprong kampioen van Duitsland werd. Illustratief voor de matige trainingen van Ancelotti was de warming-up. Fitnesstrainer Giovanni Mauri bedacht een warming-up die drie minuten duurde, maar dat viel niet echt in de smaak bij enkele bepalende spelers van Bayern München.

Hummels werd in de Duitse media ook genoemd als een aanstichter van het ontslag van Ancelotti, maar daar wilde de verdediger in gesprek met BILD niet al teveel over kwijt. “Er wordt over een koningsmoordenaar gesproken, maar dat is niet aan de orde. Ik weet niet waar die informatie vandaan komt of wie het geschreven heeft. Ik heb geen aandeel gehad in het vertrek van Ancelotti, voor de andere namen die genoemd worden kan ik niet spreken.”