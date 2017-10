Gullit geeft uitleg: ‘Huntelaar heeft nu op de bank gezeten een hele tijd’

Klaas-Jan Huntelaar maakte deel uit van de voorselectie van Oranje voor de interlands tegen Wit-Rusland en Zweden, maar werd uiteindelijk niet opgenomen in de definitieve selectie. Volgens assistent-bondscoach Ruud Gullit zijn er duidelijke motieven geweest om de spits van Ajax niet mee te nemen, zo zegt hij bij Rondo.

“Bas Dost is toch recent topscorer geweest. Huntelaar heeft nu op de bank gezeten een hele tijd. Ik heb zondag ook zitten kijken naar de analyse van FOX Sports. Daar werden alle balaannames aangegeven en dat was dan weer niet briljant”, aldus Gullit over Huntelaar, die in de wedstrijd tussen sc Heerenveen en Ajax (0-4) drie assists leverde.

“Voor routine gaan? Ja oké. Klaas is een geweldige spits, maar als ik kijk naar de wedstrijd tegen ADO Den Haag”, vervolgt de assistent-bondscoach zijn verhaal. Huntelaar scoorde dit seizoen drie keer in tien wedstrijden. “Hij krijgt twee ballen op zijn slof, die moet hij er gewoon inschieten. Maar die schiet hij er niet in, daar mag ik ook naar kijken.”