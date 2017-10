Lof voor El Ahmadi: ‘Geen enkele andere club in Nederland heeft zo’n speler’

Feyenoord won afgelopen zondag met 0-4 van AZ en Karim El Ahmadi speelde andermaal een belangrijke rol bij de Rotterdammers. De middenvelder werd afgelopen seizoen winnaar van de Gouden Schoen en het zou Ferdi Vierklau niks verbazen als hij daar dit jaar opnieuw in slaagt. “Karim is de regisseur van Feyenoord”, zegt de oud-speler van onder meer FC Utrecht, Vitesse en Ajax tegenover De Telegraaf.

“Hij presteert nu al enkele seizoenen constant. Zijn kracht is dat hij ook in de kleine ruimtes de juiste oplossing weet te vinden. Tegen AZ heeft hij bovendien een flinke hoeveelheid ballen onderschept. Geen enkele andere club in Nederland heeft zo’n speler”, concludeert Vierklau. De 32-jarige El Ahmadi lijkt goed op zijn plek te zitten bij Feyenoord.

“Karim heeft natuurlijk al in het buitenland gespeeld en ik vraag me af of hij opnieuw op zo'n avontuur zit te wachten”, vervolgt de tweevoudig international van Oranje. “Bovendien heb je in het buitenland veel meer concurrentie. In de Eredivisie behoort El Ahmadi tot de topspelers, maar de vraag is of dat voor het buitenland ook voldoende is.”