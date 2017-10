‘Neres doet enorm veel verkeerd, maar zijn rendement is gigantisch’

David Neres was zondagmiddag de grote man bij Ajax in de wedstrijd tegen sc Heerenveen. De Amsterdammers hadden het in de eerste helft lastig, maar stonden voor rust al met 0-2 voor dankzij twee doelpunten van de Braziliaan. Kenneth Perez was niet onder de indruk van het spel van Neres, maar roemt zijn rendement.

“Hij speelde heel matig en had bijna een assist op Martin Ödegaard, maar Ajax heeft wel gewonnen door zijn ongelooflijke effectiviteit. Hij maakt twee goals waardoor Ajax vrij rustig de wedstrijd kon winnen. Geweldig”, zegt Perez tegenover FOX Sports. Neres scoorde dit seizoen drie keer in negen wedstrijden.

“Neres doet ongelooflijk veel verkeerd, maar zijn rendement is gigantisch”, vervolgt de Deense analist zijn verhaal. “Wat mij betreft is rendement het belangrijkste, want Amin Younes is aan de andere kant wel dreigend, dreigend, dreigend, maar hij heeft geen rendement en geen assists. Dan zou ik voor andere spelers kiezen.”