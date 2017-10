‘Koeman heeft nog één wedstrijd om baan bij Everton te redden’

De 0-1 thuisnederlaag tegen Burnley maakte de crisis compleet bij Everton, dat zeer matig aan het seizoen begonnen is. Die slechte seizoensstart kan manager Ronald Koeman weleens de kop gaan kosten. The Sun weet maandagochtend te melden dat de baan van Koeman bij the Toffees aan een zijden draadje hangt.

De Engelse boulevardkrant weet te melden dat Koeman nog één wedstrijd heeft om zijn baan te redden. Na de interlandbreak staat voor Everton de uitwedstrijd tegen promovendus Brighton & Hove Albion op het programma. “Natuurlijk moeten we wedstrijden gaan winnen. Ik weet dat ik mijn toekomst niet in eigen hand heb, maar ik probeer het beste uit mijn spelers te halen”, werd Koeman geciteerd door de Daily Mirror.

“Als de spelers geen toewijding leveren en er geen agressie is, moet ik zelf gaan nadenken over mijn toekomst. Maar dat heb ik wel gezien, dus daar wil ik de spelers voor bedanken”, aldus de Nederlandse oefenmeester. Uit de eerst zeven competitiewedstrijden haalde Everton zeven punten. Er werd reeds vier keer verloren en ook in de Europa League gaat het nog niet van harte met the Toffees.

Na een kansloze 3-0 nederlaag tegen Atalanta Bergamo werd er afgelopen donderdag in eigen huis gelijkgespeeld tegen Apollon Limasol. Koeman staat sinds vorige zomer aan het roer bij Everton en eindigde vorig seizoen met the Toffees op de zevende plaats in de Premier League. Afgelopen zomer was Everton behoorlijk actief op de transfermarkt, waardoor de verwachtingen hooggespannen waren. Die verwachtingen zouden Koeman nu weleens de kop kunnen kosten.