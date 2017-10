‘Ik vrees dat de komende interlands voor Arjen Robben zijn allerlaatste zijn'

Voor Oranje staan komende week de beslissende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Zweden op het programma. Naast twee keer winnen, moet het Nederlands elftal in die duels ook aan het doelsaldo werken. Willem van Hanegem denkt dat plaatsing voor het WK, dat volgende zomer in Rusland gespeeld wordt, er niet meer inzit voor Oranje.

“De bondscoach zegt dat we eerst maar eens van Wit-Rusland moeten winnen. En pas daarna kijken we wel of we voldoende doelpunten hebben gemaakt”, schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Maar we hebben juist goals nodig en waarschijnlijk ook nog eens heel erg veel. En dat zit er bij dit Oranje niet meer in, ook al leek Wit-Rusland tegen Zweden vorige maand op amateurs die er geen trek meer in hebben.”

“Ik vrees dat de komende duels met Wit-Rusland en Zweden voor Arjen Robben zijn allerlaatste interlands zijn”, vervolgt de Kromme, die al eerder stelde dat mensen beter konden stoppen met hopen op een ontsnapping van het Nederlands elftal in de WK-kwalificatie. “Natuurlijk zou het mooi zijn als we het WK in Rusland toch nog halen, maar het gaat gewoon niet gebeuren.”