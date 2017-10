‘Ik denk dat Van Bronckhorst hem niet veel meer gaat gebruiken’

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst liet Michiel Kramer zondag in de wedstrijd tegen AZ buiten zijn basiself en begon met Jean-Paul Boëtius als spits. Mario Been voorspelt dat de rol van de spits bij de Rotterdammers nu wel zo langzamerhand uitgespeeld zal zijn, te meer omdat Feyenoord in Alkmaar met 0-4 wist te winnen.

“Ik denk dat je die niet veel meer gaat gebruiken. Jörgensen komt straks terug. Dat is de onbetwiste nummer één voor de spitspositie”, zegt Been tegenover FOX Sports. Feyenoord versloeg AZ dankzij doelpunten van Steven Berghuis (tweemaal), Sam Larsson en Tonny Vilhena.

“Of het erg is als Van Bronckhorst hem niet meer gaat gebruiken? Nee, dat is niet erg”, vervolgt de ex-trainer van Excelsior, NEC, Feyenoord, Racing Genk en APOEL Nicosia zijn verhaal. “Ik kan me voorstellen dat een trainer voor zijn tweede spits gaat als zijn eerste niet kan spelen. Larsson was toen nog niet fit. Maar als hij ziet dat dit ook kan, dan is Jörgensen de eerste keuze en anders valt hij terug op dit systeem.”