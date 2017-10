‘Die jongen gaat de kant van Vertonghen op, een goede zet van Ajax’

Maximilian Wöber maakte zondag in de wedstrijd tussen sc Heerenveen en Ajax (0-4) zijn basisdebuut in de Eredivisie. De Oostenrijker, die afgelopen zomer voor 7,5 miljoen euro werd overgenomen van Rapid Wien, maakte in Friesland de vierde Amsterdamse treffer. Aad de Mos is lovend over Wöber en vergelijkt hem met Jan Vertonghen.

“Die jongen gaat de kant van Vertonghen op. Ik denk dat het een goede zet van Ajax is geweest om die jongen te halen”, zegt De Mos bij Rondo. Vertonghen speelde tot 2012 in Amsterdam en vertrok daarna naar Tottenham Hotspur, dat 12,5 miljoen euro neertelde voor de Belgische verdediger.

“Ik zie graag een verdediger die zijn voet voor de bal zet. Italianen doen dat ook altijd”, stelt de oud-trainer over Wöber, die eerder al in de wedstrijden tegen VVV- Venlo en Scheveningen speelde. “Tegen die achillespezen aan. Die Wöber doet dat ook. Ik heb hem maandag tegen Telstar zien spelen (met Jong Ajax, red.)."