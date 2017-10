‘Ajax sprak vóór duel met Heerenveen vertrouwen uit in Keizer’

Marcel Keizer heeft voor het duel met sc Heerenveen (0-4 winst) niet hoeven vrezen voor zijn baan. De Telegraaf meldt dat de directie en de raad van commissarissen eerder in de week in een ‘crisisberaad’ al hadden besloten dat Keizer het seizoen in principe afmaakt als trainer van Ajax.

“Los van het resultaat in het Abe Lenstra Stadion dus. Alleen een fikse nederlaag met belabberd spel had dat kunnen veranderen”, zo valt er in de krant te lezen. Ajax heeft zich volgens het dagblad wel georiënteerd op de trainersmarkt, maar ziet op dit moment geen alternatief dat Ajax direct beter zou kunnen laten voetballen.

Daar komt bij dat ‘iedere betrokkene’ het erover eens was dat het ‘ongepast’ zou zijn om Keizer te slachtofferen. De coach werd na het vertrek van Peter Bosz naar Borussia Dortmund voor de leeuwen gegooid door assistent Dennis Bergkamp en algemeen directeur Edwin van der Sar, terwijl directeur spelersbeleid Marc Overmars liever Michael Laudrup wilde aanstellen met Keizer als assistent.

Doordat Ajax niet doortastend handelde op de transfermarkt, moest de relatief onervaren Keizer dealen met een afgeroomde selectie. "Het parool is: de schade tot de winterstop zo beperkt mogelijk zien te houden. En dan moet de spelersgroep worden gerepareerd”, aldus De Telegraaf. Ajax staat na zeven speelronden met dertien punten op de zesde plaats in de Eredivisie en speelt op 14 oktober tegen Sparta Rotterdam.