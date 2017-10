Het Elftal van de Week, in samenwerking met Opta: drie Feyenoorders

Wie waren in het afgelopen Eredivisie-weekeinde volgens Opta-statistieken de beste spelers op hun posities? Deze week is Feyenoord met drie spelers de hofleverancier en ook PSV en VVV-Venlo zijn goed vertegenwoordigd.

GK: Jeroen Zoet (PSV), statistiek: vijf reddingen - Het duel met Willem II was voor Zoet de 200e wedstrijd in de Eredivisie.

RV: Sofyan Amrabat (Feyenoord), statistiek: 11 balveroveringen, 92% passnauwkeurigheid - Amrabat is de enige Feyenoord-speler die dit Eredivisieseizoen elf balveroveringen noteerde in een wedstrijd.

CV: Maximilian Wöber (Ajax), statistiek: 4 schoten, 8 balveroveringen - Wöber was de eerste Oostenrijker die trefzeker is voor Ajax in de Eredivisie sinds Felix Gasselich op 25 mei 1985.

CV: Renato Tapia (Feyenoord), statistiek: 5 tackles, 10 gewonnen duels - Tapia noteerde voor het eerst in zijn carrière 86 balcontacten in een Eredivisiewedstrijd.

LV: Leroy Labylle (VVV-Venlo), statistiek: 8 balveroveringen, 5 voorzetten - VVV hield voor het eerst sinds speelronde 1 weer de nul in een Eredivisiewedstrijd.

CM: Fredrik Jensen (FC Twente), statistiek: 4 schoten, 2 kansen gecreëerd - Jensen kwam in de tweede minuut tot scoren en maakte daarmee het vroegste Eredivisiedoelpunt ooit in de Twentse Derby.

CM: Clint Leemans (VVV-Venlo), statistiek: 2 gecreëerde kansen, 6 balveroveringen - Leemans maakte dit Eredivisieseizoen van alle spelers de meeste doelpunten van buiten de zestien (3), alleen Feyenoord maakte er dit seizoen meer van buiten het strafschopgebied (6).

CM: Ryan Thomas (PEC Zwolle), statistiek: 91% passnauwkeurigheid, 7 balveroveringen - Thomas scoorde voor het eerst sinds 26 februari in de Eredivisie en evenaarde met één treffer nu al zijn totaal van vorig seizoen.

RA: Steven Berghuis (Feyenoord), statistiek: 4 schoten, 2 kansen gecreëerd - Berghuis (2 goals, 1 assist) was voor het eerst ooit direct betrokken bij drie doelpunten in een Eredivisieduel.

CA: Cyriel Dessers (FC Utrecht), statistiek: 1 schot, 1 doelpunt - De 0-1 van Dessers betekende de duizendste Eredivisietreffer in GelreDome.

LA: Hirving Lozano (PSV), statistiek: 4 schoten op doel, 4 voorzetten - Lozano is de derde speler deze eeuw die in zijn eerste zes Eredivisieduels voor PSV zes of meer goals maakt, na Danny Koevermans (6 in 2007) en Dries Mertens (7 in 2011).