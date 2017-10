Verwarring over De Vrij: ‘Hij kan niet serieus met Oranje meedoen’

Stefan de Vrij werd voor de interlands tegen Wit-Rusland en Zweden buiten de selectie van Oranje gelaten omdat hij volgens bondscoach Dick Advocaat geblesseerd was. De verdediger speelde zondag echter mee bij Lazio, tot verbazing van Dick Advocaat en Ruud Gullit. De assistent-bondscoach legt uit bij Ziggo Sport.

Gullit vertelt dat de KNVB na het duel van Lazio met Sassuolo (6-1 winst) contact heeft opgenomen met i Biancocelesti: “De dokter zei: ‘we hebben hem toch op kunnen lappen.’ Toen is er gesproken met de speler en die zei: “Ik heb wel kunnen spelen, maar ik voel me niet fit genoeg om voor het Nederlands elftal te spelen.”

Kees Jansma, voormalig perschef van het Nederlands elftal, bevestigt de lezing van Gullit: “Ik heb Advocaat even gebeld. De Vrij heeft vorige week gezegd dat hij geblesseerd is. Lazio heeft dat bevestigd. Ik heb gehoord dat de club toch gezegd heeft: je moet spelen. De Vrij heeft gespeeld, maar hij heeft aan Advocaat laten weten dat hij zich nog steeds niet goed voelt en dat hij niet serieus aan een interland mee kan doen”, aldus Jansma bij de NOS.

Naast De Vrij ontbreekt ook Virgil van Dijk in de selectie van Oranje. De centrale verdediger is echter wel weer fit, want hij kwam zaterdag negentig minuten in actie voor Southampton in het duel met Stoke City (2-1 winst). “Hij heeft bijna negen maanden niet gespeeld, dan roep ik je niet op. Maar goed, dat is zoals het er nu voorstaat”, liet Advocaat zondagavond weten in het programma Studio Voetbal.