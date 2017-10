Benfica raakt ondanks schitterende treffer achterop bij FC Porto

Benfica krijgt er nog een hele kluif aan om het kampioenschap te prolongeren. De topclubs in Portugal laten normaliter al niet veel punten liggen, maar De Arenden speelden zondag gelijk tegen Marítimo (1-1) en staan na acht speelronden alweer op zeven verliespunten. De achterstand op FC Porto bedraagt vijf punten.

Benfica leek aanvankelijk een mooie avond tegemoet te gaan in het Estádio do Marítimo, want binnen 81 seconden stond het 0-1. Jónas ontving de bal van Franco Cervi en krulde het leer vanaf de punt van het strafschopgebied in de verre hoek van doelman Charles. Benfica haalde hierna echter direct de voet van het gaspedaal en liet Marítimo in de wedstrijd komen. Dat resulteerde in een kans voor Fábio China; de linksback schoot net naast.

Graag jullie aandacht voor deze HEERLIJKE treffer van Jonas Gonçalves Oficial! 🔥🔥 Zijn cijfers voor Sport Lisboa e Benfica: 📆 123 wedstrijden

⚽️ 95 doelpunten

🅰️ 34 assists Geplaatst door voetbalzone op zondag 1 oktober 2017

In de tweede helft kwam het eerste serieuze gevaar van Marítimo: Júlio César voorkwam na een klein uur spelen de gelijkmaker door een afstandsschot te pareren. Aan de andere kant was Eduardo Salvio dicht bij de 0-2, alvorens Ricardo Valente er 1-1 van maakte. De linksbuiten kopte bij de tweede paal raak na een voorzet van Bebeto. Benfica slaagde er hierna niet meer in om nog wat terug te doen en dus bleef het bij 1-1.