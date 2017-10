Rutjes geeft tijdrekken toe: ‘Het was te opzichtig hè, Hans?’

Roda JC Kerkrade boekte zondag een 1-2 overwinning op Sparta Rotterdam en schreef daardoor de eerste punten bij van dit seizoen. Nathan Rutjes deed zes minuten mee en was na afloop de meest veelbesproken speler van de Limburgers. Hij gooide namelijk een bal met opzet over een reclamebord heen om tijd te rekken.

De 33-jarige Rutjes gaf na afloop toe dat de actie iets te opzichtig was: “Jemig hé, ik dacht we moeten secondes winnen. Ik dacht: er is maar één manier en dat is het balletje over de boarding heen. Gooien. Maar het was te opzichtig hè, Hans (Kraay jr., red.)?”, glimlachte hij voor de camera van FOX Sports.

“Het scheelde dertig seconden”, aldus Rutjes, die niet alleen blij was met de zege, maar ook met zijn speelminuten: “Ik was zo blij dat ik weer even mocht spelen. We hadden het keihard nodig. Het is gaaf dat ik hier gewoon weer mag spelen. Het ontvangst was hartstikke mooi.” Rutjes speelde in het verleden 97 wedstrijden voor Sparta.