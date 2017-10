Lof voor passeren Kramer: ‘Dit is het beste Feyenoord dat ik gezien heb’

Feyenoord boekte zondagmiddag een overtuigende overwinning op AZ (0-4) en dat deden de Rotterdammers zonder Michiel Kramer binnen de lijnen. Giovanni van Bronckhorst had de boomlange spits, die de afgelopen weken de geblesseerde Nicolai Jörgensen verving in de punt van de aanval, geen basisplaats gegund. Henk van Stee vindt de keuze van Gio te billijken.

"Kramer is een heel ander type dan Jörgensen", zegt de voormalig trainer van onder meer Feyenoord en AZ bij RTV Rijnmond. "Je hebt als trainer te maken met een grote groep spelers. Kramer was eigenlijk de tweede spits. Als het dan zover is, moet je hem laten spelen. Maar als je eerlijk bent, is Kramer gewoon een pinchhitter voor Feyenoord."

"Met Sam Larsson hebben ze wat meer mogelijkheden. Ze lossen het op dit moment gewoon goed op", constateert Van Stee, die opmerkt dat Feyenoord tegen de Alkmaarders oppermachtig was: "Dit is het beste Feyenoord dat ik gezien heb. De eerste helft dan, de tweede helft was het minder. Hoe de verdedigers onder de druk van AZ uitvoetbalden, was indrukwekkend."