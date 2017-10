OGC Nice geeft zonder Sneijder zege weg in krankzinnige wedstrijd

Olympique Marseille heeft uitstekende zaken gedaan in de kop van de ranglijst. l’OM was zondagavond met 2-4 te sterk voor OGC Nice en staat nu met zestien punten op de derde plaats in de Ligue 1. Het team van Rudi García hoeft enkel AS Monaco en het nog ongeslagen Paris Saint-Germain voor zich te dulden.

Wesley Sneijder ontbrak in de selectie van OGC Nice, maar ook zonder de Nederlander leek de thuisploeg een makkelijke avond tegemoet te gaan. Les Aiglons keken na ruim een kwartier spelen immers tegen een 2-0 voorsprong aan, door een kopbal uit een hoekschop van Mario Balotelli en een afstandsschot van Jean Michaël Seri. Marseille gaf zich echter niet gewonnen en draaide de score nog voor rust volledig om.

Lucas Ocampos scoorde met een intikker én een kopbal en rechtsbuiten Pierre Lees Melou van Nice gleed een voorzet van Florian Thauvin achter zijn eigen doelman. Marseille ging zodoende rusten met een 2-3 voorsprong en liep drie minuten na de pauze uit naar 2-4: Luiz Gustavo veroverde de bal en schoot droog binnen. In het vervolg kreeg Luiz Gustavo nog rood en miste Alassane Pléa namens Nice een strafschop.