Juventus lijdt puntenverlies tegen Hateboer en De Roon; Dybala mist penalty

Juventus heeft de zevende competitiewedstrijd niet in een overwinning weten om te zetten. La Vecchia Signora kwam op bezoek bij Atalanta al snel op een 0-2 voorsprong, maar de Italiaanse topclub vergat zichzelf te belonen, waarna de thuisploeg langszij kwam, mede door een fout van Gianluigi Buffon: 2-2. Door het gelijkspel lijdt Juventus het eerste puntenverlies dit seizoen in de Serie A en staat het samen met Internazionale twee punten achter op koploper Napoli.

Federico Bernardeschi kon na twintig minuten spelen op eenvoudige wijze de openingstreffer voor zijn rekening nemen, nadat doelman Etrit Berisha een schot van Blaise Matuidi verkeerd taxeerde. De aanvaller kon de rebound vervolgens tegen de touwen werken: 0-1. De Italiaan was vijf minuten later wederom medeverantwoordelijk voor een goal: Bernardeschi was betrokken in een heerlijke aanval over de grond van de regerend landskampioen, met als eindstation Gonzalo Higuaín, die het leer krachtig in het doel werkte: 0-2.

Juventus leek een eenvoudige wedstrijd tegemoet te gaan door de denderende openingsfase, maar Atalanta, met Hans Hateboer in de basis en Marten de Roon als invaller, wist door slecht keeperswerk van Buffon de aansluitingstreffer te maken via Mattia Caldara. De routinier tastte mis bij een vrije trap, waarna de inlopende Caldara simpel kon binnentikken. De thuisploeg had vlak daarna de kans om langszij te komen na onoplettendheid van Stephan Lichtsteiner, maar de ploeg van Gian Piero Gasperini moest met een achterstand de kleedkamer opzoeken.

De ploeg van Massimiliano Allegri leek vlak na rust via Mario Mandzukic de 1-3 te maken, maar Lichtsteiner had volgens scheidsrechter Antonio Domato een overtreding begaan voorafgaand aan de kopgoal. Atalanta profiteerde, want halverwege de tweede helft kopte Bryan Cristante krachtig de 2-2 binnen. Juventus zette na de gelijkmaker aan en kreeg een penalty na een geconstateerde handsbal. Paulo Dybala, die in elk van de eerste twee Serie A-uitduels een hattrick produceerde (Genoa 2-4, Sassuolo 1-3), mocht de strafschop nemen, maar faalde, waardoor Juventus met een puntendeling genoegen moest nemen.