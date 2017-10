Isco is met twee doelpunten de grote man bij Real Madrid

Real Madrid heeft zijn eerste competitiezege voor eigen publiek geboekt sinds 14 mei, toen Sevilla met 4-1 werd verslagen. De Koninklijke was zondagavond door twee doelpunten van Isco met 2-0 te sterk voor Espanyol en staat nu met veertien punten op de vijfde plaats in LaLiga, na zeven speelronden.

Real wilde voorkomen dat men voor het eerst sinds 2004 vier opeenvolgende thuiswedstrijden in competitieverband niet zou winnen en ging aanvallend van start. Na 23 seconden kwam Isco al oog in oog te staan met Pau López, maar de doelman voorkwam een vroege 1-0. De keeper verrichtte daarna nog enkele reddingen, onder meer op een kopbal van Sergio Ramos, maar was kansloos toen Isco na een half uur de score opende. De middenvelder werd voor de keeper gezet door Cristiano Ronaldo en prikte de bal voorbij López in de verre hoek: 1-0.

Golazo! ???? Isco Alarcón doet het opnieuw! Geplaatst door voetbalzone op zondag 1 oktober 2017

Het was eenrichtingsverkeer in het Santiago Bernabéu: Real bleef de bovenliggende partij en Espanyol kwam er maar niet uit. Toch kregen de bezoekers uit Catalonië voor rust één goede kans om de stand gelijk te trekken, maar Gerard Moreno raakte de paal. Die mogelijkheid gaf Espanyol vertrouwen, want vijf minuten na de onderbreking kreeg men een nieuwe kans: Keylor Navas moest in actie komen op een inzet van Marc Navarro.

Real ging zenuwachtiger voetballen en kwam lange tijd niet veel verder meer dan een kans voor Toni Kroos. Twintig minuten voor tijd dook Espanyol andermaal gevaarlijk op voor het doel van Navas, maar het was uiteindelijk Real dat toesloeg. Isco veroverde op de eigen helft de bal, zette de counter op en rondde die met een geplaatste bal in de verre hoek af. Isco heeft in 2017 van alle middenvelders in LaLiga nu overigens de meeste doelpunten gemaakt.