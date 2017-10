‘Ik vond bij Barça blijven de beste keus, maar hij wilde het risico nemen’

De vader van Neymar denkt dat zijn zoon beter bij Barcelona had kunnen blijven om een grotere kans te maken op de Ballon d'Or. Neymar sr., die tevens de zaakwaarnemer is van Neymar jr., zegt dat de 25-jarige aanvaller uit zijn comfortzone wilde stappen, ook al probeerde vader meerdere keren zoonlief over te halen in Catalonië te blijven.

Neymar sr. denkt dat zijn zoon naast Lionel Messi en Luis Suárez meer kans had gemaakt op het winnen van de Ballon d'Or: "Ik was degene die op het laatste moment twijfelde. Ik zei hem dat de beste keus was om te blijven, maar hij wilde het risico nemen. Het was moeilijk, maar Neymar wilde de uitdaging aangaan en wij steunden hem", aldus de vader, die aan de recordtransfer van 222 miljoen euro naar verluidt ruim 26 miljoen euro heeft overgehouden.

"Om PSG te helpen de Champions League te winnen, dat motiveerde hem. Als hij de Ballon d'Or wint, prima, maar ik denk niet dat hij ernaar smacht. Als hij hem echt wilde hebben, kon hij ook bij Barcelona blijven", vervolgt senior in gesprek met Téléfoot. Vader vond de zogenaamde ruzie tussen Edinson Cavani en Neymar overigens zwaar overtrokken: "De polemiek met Cavani is zwaar overdreven. We hebben kunnen zien tegen Bayern München (3-0 winst in de Champions League, red.) dat er geen enkel probleem is."

Senior zegt dat Neymar, die honderdduizend euro per dag verdient bij PSG, geniet van zijn leven in de Franse hoofdstad. Ook kan de Braziliaan genieten van zijn samenwerking met Kylian Mbappé: "De aanvalslinie van PSG zal volgende generaties inspireren. Voor hem is het een cadeautje dat Mbappé ook bij de club speelt. Hij gaat ook meedoen om de Ballon d'Or. Over een paar jaar hoort hij bij die categorie spelers", concludeert Neymar sr.