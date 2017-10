Piqué in tranen: ‘Als ik een probleem vorm, zal ik stoppen als international’

Barcelona wist zondag na een lastige eerste helft uiteindelijk eenvoudig te zegevieren op Las Palmas (3-0), maar na afloop van de wedstrijd ging het vooral over het door de Spaanse overheid verboden Catalaanse referendum voor onafhankelijkheid en de ongeregeldheden die zondag zijn ontstaan. Gerard Piqué, die ook zijn stem heeft uitgebracht, geeft aan dat hij met zijn interlandloopbaan gaat stoppen als dat gewenst is.

"Als de bondscoach of een directeur van de Spaanse federatie denkt dat ik een probleem vorm voor het nationale team, zal ik mijn interlandloopbaan stopzetten, nog voor het WK", aldus een emotionele Piqué, die zijn tranen in de mixed zone niet kon bedwingen. Hij heeft al de intentie uitgesproken om na het WK in Rusland afscheid te nemen van de nationale team. Door het referendum en de incidenten daaromheen wilde Barcelona het duel graag verplaatsen, maar de Spaanse voetbalbond liet dit niet toe.

Wegens veiligheidsoverwegingen werd de wedstrijd zonder publiek gespeeld. Piqué spreekt van een erbarmelijke ervaring: "Het was een hele zware wedstrijd voor ons, de slechtste ervaring uit mijn professionele carrière", citeren verschillende media. "Ik ben én ik voel me Catalaan en vandaag ben ik trots op de mensen van Catalonië. We zijn geen minderheid, er zijn miljoenen van ons. Wij zijn niet de slechteriken, we willen gewoon stemmen", aldus de verdediger, die ook uithaalt naar Mariano Rajoy, premier van Spanje: "Hij reist de hele wereld over zonder te weten hoe hij Engels moet spreken. Dat is zijn niveau."