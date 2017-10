‘Ik heb het gevoel dat het over is met Rooney, hij brengt narigheid’

Everton moest zondagmiddag wederom een pijnlijke nederlaag incasseren, aangezien Burnley aan één doelpunt genoeg had om de drie punten te pakken (0-1). Ronald Koeman lag vanwege de teleurstellende prestaties al onder een vergrootglas, maar na het verlies tegen Burnley lijkt de positie van de Nederlandse oefenmeester volgens verschillende Engelse media onhoudbaar. Ook Willem van Hanegem vreest het ergste.

"Vorig jaar hebben ze misschien wel boven hun kunnen gespeeld", zegt Van Hanegem bij Ziggo Sport. "Ik vind het jammer dat hij Wayne Rooney (van Manchester United, red.) ophaalde. Ik heb het gevoel dat het met hem over is. Hij brengt alleen maar narigheid. Het is niet dat als hij speelt het een slok op een borrel scheelt. Het is heel snel afgelopen. Dan krijg je de rekening gepresenteerd."

Na het ontslag van Frank de Boer bij Crystal Palace staat nu ook de positie van Koeman ter discussie. "Het is doodzonde. Als het zo doorgaat, dan wacht Koeman hetzelfde lot als Frank de Boer", concludeert de Kromme. Koeman zelf weigerde na de wedstrijd de handdoek in de ring te gooien: "Daar houd ik me nu niet mee bezig. Als er geen toewijding of agressie bij de spelers is, dan is mijn toekomst misschien twijfelachtig."