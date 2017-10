Pover AC Milan verliest in eigen huis van AS Roma; blessure Strootman

AC Milan is in San Siro tegen een verlies aangelopen. Vincenzo Montella, die door twee nederlagen in de eerste zes competitiewedstrijden al onder een vergrootglas lag, ruimde een basisplaats in voor onder anderen André Silva en Nikola Kalinic, maar beide aanvallers zagen hoe AS Roma aan de andere kant van het veld wél scoorde: 0-2. Door de winst nestelen de Romeinen zich in de subtop van de Serie A, terwijl Milan afzakt naar de middenmoot.

Kevin Strootman was een van de spelers aan de kant van i Giallorossi die zijn ploeg de leiding had kunnen geven, maar de poging van de Oranje-international, die het vanaf dertig meter probeerde na een slechte pass van Gianluigi Donnarumma, belandde niet in het doel. Even later moest Strootman het veld verlaten wegens een blessure. De Oranje-international kwam in botsing met een ploeggenoot en had last van zijn hoofd. Hij werd vervangen door Lorenzo Pellegrini, die vlak voor rust faalde zijn goede dribbel te bekronen met een doelpunt.

Na de onderbreking kregen beide ploegen enkele kansen op de voorsprong, maar onder meer Leonardo Bonucci, Kalinic (AC Milan) en Alessandro Florenzi (AS Roma) wisten niet tot scoren te komen. Edin Dzeko wist twintig minuten voor het eindsignaal wel doel te treffen via een heerlijk afstandsschot, nadat Milan eerst slordig balverlies leed in de opbouw. Florenzi beslechtte een paar minuten later het lot voor de Milanezen door in de rebound de 0-2 in te schieten. Tot overmaat van ramp moest Hakan Calhanoglu meteen daarna met zijn tweede gele kaart inrukken.