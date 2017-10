KNVB verrast door ‘geblesseerde’ De Vrij: ‘Hij had al een week niet getraind’

Stefan de Vrij werd voor de confrontaties met Wit-Rusland en Zweden buiten de selectie van het Nederlands elftal gelaten omdat hij volgens bondscoach Dick Advocaat geblesseerd was. De centrale verdediger speelde zondagmiddag echter bij zijn club Lazio: De Vrij was betrokken bij een penalty voor tegenstander Sassuolo en kwam zelf tot scoren tijdens de 6-1 overwinning. De mogelijkheid bestaat dat de international zich alsnog bij Oranje gaat melden.

De Vrij had een basisplaats gekregen van trainer Simone Inzaghi en bracht zijn ploeg in de 56e minuut op voorsprong. In de Europa League-wedstrijd tegen Zulte Waregem ontbrak De Vrij donderdag nog in de selectie wegens een blessure, en dat was ook de reden dat Dick Advocaat de ex-Feyenoorder niet opriep voor de komende cruciale WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Zweden.

"We maken de balans altijd donderdag op", legt een woordvoerder van Oranje zondag uit in gesprek met FOX Sports. "Toen was hij geblesseerd en had hij al een week niet getraind. Het zag er toen waarschijnlijk ook niet naar uit dat hij nu alweer voor Lazio kon voetballen." Het is nog onduidelijk of Advocaat De Vrij alsnog gaat selecteren voor de laatste twee WK-kwalificatiewedstrijden.