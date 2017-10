Schöne hoopt op betere tijden bij Ajax: ‘We moeten er wel in geloven’

Ajax was zondagmiddag met 0-4 te sterk voor sc Heerenveen. Een van de doelpuntenmakers was Lasse Schöne, die eindelijk weer eens vanuit de basis begon. De Deense middenvelder is blij met het vertrouwen dat hij kreeg van trainer Marcel Keizer en hoopt dat de overwinning op de Friezen het begin is van betere tijden in Amsterdam.