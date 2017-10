Trefzekere Depay morst punten met Lyon na domme rode kaart Marcelo

Olympique Lyon heeft zondagavond niet kunnen winnen op bezoek bij Angers. Een rode kaart voor Marcelo gooide roet in het eten voor Lyon, dat een 1-3 voorsprong uit handen gaf en uiteindelijk genoegen moest nemen met een 3-3 gelijkspel. Memphis Depay speelde negentig minuten mee en was trefzeker.

Lyon begon sterk aan het uitduel en kwam na vijf minuten al op voorsprong via Mariano Diaz. Hij tekende voor de openingstreffer op aangeven van Rafael. Diezelfde Rafael speelde na een half uur spelen een ongelukkige rol bij de gelijkmaker. De Braziliaan passeerde zijn eigen doelman en bracht de stand op gelijke hoogte. Toch was het Lyon dat de kleedkamer na 45 minuten zou opzoeken met de voorsprong. Mouctar Diakaby zorgde voor de 1-2, waarna Depay in de 41ste minuut de 1-3 maakte. Hij schoof van dichtbij binnen na een blunder van doelman Alexandre Letellier.

Ondanks de comfortabele voorsprong ging het na rust mis voor Lyon. Marcelo pakte vijf minuten na de thee een gele kaart en daar was hij het niet mee eens. De ex-speler van PSV sloeg, bewust of niet, de gele kaart uit de handen van de arbiter en kreeg een directe rode kaart. Met een man meer wist Angiers langszij te komen door doelpunten van Karl Toko Ekambi en Baptiste Guillaume.