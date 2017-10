Roda JC pakt eindelijk eerste punten en verlaat laatste plek

Roda JC Kerkrade heeft voor het eerst dit seizoen een wedstrijd weten te winnen. Het team van Robert Molenaar kwam in de eerste helft op een 0-2 voorsprong tegen Sparta Rotterdam en speelde een zwakke tweede helft, maar daarin wist Sparta slechts deels terug te komen: 1-2. Voor Roda JC waren het de eerste punten van het seizoen; de club draagt de laatste plek over aan Willem II.

In november 2009 won Roda JC voor het laatst op Het Kasteel. De Limburgers speelden ten opzichte van vorige week met een vrijwel compleet nieuwe verdediging en leken daar even aan te moeten wennen. Van beide kanten was het voetbal voorzichtig en liet de opbouw veel te wensen over. Kansen waren schaars, maar veel kansen hadden de bezoekers ook niet nodig om tot scoren te komen. Bij de eerste de beste mogelijkheid was het raak voor de ploeg van Molenaar.

Na een corner van Adil Auassar rekende Sparta niet op de kopbal van Tsiy Ndenge, die met een pirouette weer ter aarde kwam en zijn kopbal binnen zag vliegen. Niet veel later volgde de margeverdubbeling via Dani Schahin. De Duitser werd gelanceerd door een kopbal van Mitchel Paulissen, stormde af op het doel van Roy Kortsmit en benutte de kans. Hij vond de verre hoek en dompelde Sparta daarmee verder in rouw. De thuisploeg oogde machteloos en inspiratieloos en bracht Roda JC dus niet in de problemen.

In de tweede helft wist Sparta de bezoekers wel terug te dringen op eigen helft, zonder dat het grote kansen wist te creëren. Het spel speelde zich wel voornamelijk af op de helft van Roda JC en dat resulteerde uiteindelijk toch in de aansluitingstreffer. Robert Mühren wilde de bal doorkoppen op Deroy Duarte, kreeg het leer weer voor zijn voeten en haalde van dichtbij genadeloos uit. Roda JC speelde zonder de intentie om nog voor gevaar te zorgen en moest standhouden, waar de club in slaagde. Vlak voor tijd pakte Hidde Jurjus een schot van Mühren.