Huntelaar niet gebeld door Advocaat: ‘Ik ging er ook niet van uit’

Klaas-Jan Huntelaar werd door bondscoach Dick Advocaat nog wel opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de cruciale WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Zweden, maar uiteindelijk haalde de spits de definitieve selectie niet. De routinier zegt zondagmiddag dat hij dat nieuws niet persoonlijk te horen heeft gekregen.

De aanvaller wordt bij Ajax zeer gewaardeerd en stond zondag tegen sc Heerenveen (0-4 winst) wederom in de basis. Voor de camera van de NOS geeft Huntelaar aan dat hij geen bericht heeft gekregen van Advocaat. "Nee, ik ben niet gebeld", aldus de spits, die weigert aan te geven of hij teleurgesteld is: "Nou, ja... Ik richt me op Ajax, dus ik ben er niet zo mee bezig. Deze kwalificatiereeks ben ik er ook niet bij geweest."

"Dus het was ook niet zo dat ik er van uit ging", vervolgt Huntelaar, die hoopt dat de ruime overwinning in het Abe Lenstra Stadion zijn club over een dood punt heen helpt: "Dit moment was voor ons heel belangrijk. Je zag dat we als team een overwinning nodig hadden. Het moet blijken. Elke wedstrijd is weer een drempel." Ajax staat na zeven speeldagen zesde in de Eredivisie, vijf punten achter koploper PSV.