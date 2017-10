Barcelona dankzij uitblinkende Messi naar ruime zege in leeg Camp Nou

Barcelona blijft maar winnen in LaLiga. De Spaanse grootmacht wist in een gedenkwaardige wedstrijd tegen Las Palmas in de tweede helft afstand te nemen via Sergio Busquets en twee keer Lionel Messi: 3-0. Door de overwinning heeft Barcelona dit seizoen alle zeven competitiewedstrijden in winst omgezet en staat de club eerste in LaLiga, met vijf punten voorsprong op nummer twee Sevilla.

Het was lange tijd onzeker of de wedstrijd doorgang zou vinden, vanwege de onrust rond het volgens de Spaanse autoriteiten illegale referendum voor Catalaanse onafhankelijkheid. Barcelona wilde aanvankelijk niet voetballen, zo liet het weten in een statement: "Burgers wordt hun democratische recht ontnomen. Gezien de buitengewone omstandigheden, heeft de directie van Barcelona besloten de wedstrijd achter gesloten deuren te spelen, omdat de competitieorganisator niet toestond dat de wedstrijd werd verzet." Uiteindelijk trapten Barcelona en Las Palmas, dat met een logo van de Spaanse vlag op het shirt speelde als hoopvol statement dat Spanje één land blijft, 'gewoon' om 16.15 uur af.

Zonder de steun van het thuispubliek hadden de Catalanen moeite om grote kansen te creëren tegen de eilandbewoners. Messi was na twintig minuten nog het dichtst bij de openingstreffer, maar de vrije trap van de Argentijn werd knap gestopt door doelman Leandro Chichizola. Naarmate de eerste helft vorderde werden de bezoekers sterker, maar onder anderen Oussama Tannane kon Marc-André ter Stegen niet kloppen. In de eerste 45 minuten was Barcelona zeker niet de dominerende partij en met 55 procent balbezit en een aantal goede mogelijkheden op zak zocht Las Palmas tevreden de kleedkamer op.

De ploeg van Ernesto Valverde wist direct in de tweede helft de ban te breken via Busquets: de Spaanse middenvelder verlengde een hoekschop van Messi en plaatste de bal in de verre hoek. Daarna probeerde Barcelona het Chichizola lastig te maken, maar het was met name een drukke dag voor scheidsrechter José Luis Munuera Montero, die vijf gele kaarten uitdeelde aan de Catalanen. Messi zorgde twintig minuten voor tijd uiteindelijk voor de beslissing, door goed te reageren op een steekbal van Denis Suárez en de sluitpost te omzeilen: 2-0. Zeven minuten later tekende de Argentijn voor het slotakkoord, wederom na een perfecte steekpass.