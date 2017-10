Koeman: ‘Ik geef op zulke vragen geen antwoord, daar ben ik niet mee bezig’

Ronald Koeman wil niet speculeren over zijn toekomst na de 0-1 nederlaag van Everton tegen Burnley. De manager staat onder grote druk na vier nederlagen in de laatste vijf competitieduels. Koeman is echter niet geheel ontevreden over de manier waarop Everton zondag speelde. "Ik ben teleurgesteld over het resultaat, maar niet over de toewijding en het geloof bij de spelers."

Koeman zag dat Everton een aantal goede kansen kreeg om tot scoren te komen. Dat lukte niet en halverwege de eerste helft maakte Jeff Hendrick namens de bezoekers het enige doelpunt van de wedstrijd. "Als je Burnley analyseert, dan merk je dat ze defensief en fysiek sterk zijn. Je moet dan zo creatief mogelijk zijn en dat waren wij niet", erkent Koeman na afloop in de Engelse media. "Onze start was erg goed. We waren agressief, we kregen twee grote kansen en we hadden dat doelpunt nodig. Maar in plaats van 1-0 werd het 0-1 met hun eerste schot op doel."

"Het is mentaal moeilijk om daarvan terug te komen", legt de Nederlander uit. "We hebben er alles aan gedaan. We probeerden kansen te creëren, maar zij blokkeerden elk schot. Maar de manier waarop we hebben gevochten, is wat we moeten nastreven. Het is zo ongelukkig dat we niet als eerste scoorden. Dan was het een heel andere wedstrijd." Of hij nog de juiste man is voor Everton, wil Koeman niet zeggen. "Ik geef op zulke vragen geen antwoord. Daar houd ik me nu niet mee bezig. Als er geen toewijding of agressie bij de spelers is, dan is mijn toekomst misschien twijfelachtig."