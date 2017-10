Veltman: 'Ik was er geen voorstander van, maar het is mooi voor de fans’

Ajax wist sc Heerenveen de eerste verliespartij van het seizoen in de Eredivisie te bezorgen door maar liefst vier keer te scoren in Friesland (0-4). Joël Veltman is blij met de ruime overwinning, zeker na de 1-2 thuisnederlaag tegen Vitesse vorige week, maar de aanvoerder van de Amsterdammers weigert bij FOX Sports te spreken van een geweldige wedstrijd.

"Dit is heel belangrijk, ook omdat er een interlandperiode tussen zit. Als we zouden verliezen, is het pas echt crisis", vertelt de verdediger. "We zaten in een dalletje, maar nu kunnen we weer een beetje omhoog kijken." Bij de meegereisde Ajax-fans was de opluchting groot, merkte Veltman. "Na de wedstrijden deden we een soort wave met de supporters."

"Ik was er geen voorstander van. Ik bedoel, we hebben één wedstrijd gewonnen, dat is niet gelijk het moment om de polonaise te lopen. Maar het is wel mooi voor de supporters", aldus de captain, die in de tweede helft nog even ruzie had met Lucas Woudenberg: "Ik maakte een sliding en voor mijn gevoel trapt hij een beetje naar beneden, waar ik lag. Ik zei: 'Gewoon niet doen man.' Daarna was het prima."

Matthijs de Ligt is ook blij met de duidelijke zege. De verdediger is tevens opgelucht dat hij kon spelen na zijn hersenschudding die hij in het duel met Vitesse had opgelopen: "Ik had tijdens de wedstrijd wat hoofdpijn, maar ben hem goed doorgekomen. Mijn oog was echt blauw. Nu is dat een beetje opgeknapt. Ik word er niet knapper op, helaas. Uiteindelijk is het redelijk snel hersteld en kon ik donderdag weer trainen."