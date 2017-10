Volgens Advocaat geblesseerde De Vrij laat zich gelden bij monsterzege

Stefan de Vrij werd buiten de selectie van het Nederlands elftal gelaten omdat hij volgens Dick Advocaat geblesseerd was, maar speelde zondag een hoofdrol bij Lazio. De verdediger had 'gewoon' een basisplek, was betrokken bij een penalty voor tegenstander Sassuolo en kwam zelf tot scoren tijdens een 6-1 overwinning. Tegelijkertijd won Internazionale met 1-2 bij Benevento, dankzij een dubbelslag van Marcelo Brozovic.

Lazio - Sassuolo 6-1

De Nederlandse verdedigers vielen in de eerste helft op. Timo Letschert moest na twintig minuten de strijd staken bij Sassuolo met een knieblessure. De ernst daarvan is onduidelijk. De Vrij veroorzaakte even later een penalty, al raakte hij Alessandro Matri niet met zijn sliding. Dat weerhield de spits er niet van om het gras op te zoeken en de daaropvolgende penalty werd benut door Domenico Berardi. Lazio kwam vlak voor rust op gelijke hoogte dankzij een prachtige vrije trap van Luis Alberto in de kruising.

Na rust maakte Lazio de comeback compleet dankzij De Vrij. De verdediger sprong rond de strafschopstip het hoogste om binnen te koppen na een hoekschop van Alberto, die een minuut later zelf weer scoorde. Hij omspeelde de uitgekomen keeper en rondde beheerst af: 3-1. Lazio liep daarna uit via Marco Parolo. De middenvelder zorgde na 63 minuten voor de 4-1 met een volley van dichtbij en even daarna vergrootte hij de marge nog eens. Tussendoor werd De Vrij naar de kant gehaald door trainer Simone Inzaghi. In de slotfase betekende een penalty van Ciro Immobile de eindstand.

Benevento - Internazionale 1-2

Samuel Armenteros begon opnieuw op de bank bij Benevento en zag vanaf de zijlijn dat zijn ploeg een vrij kansloze openingsfase speelde. Inter had meteen de overhand en creëerde al enkele kansen, voordat het raak was na achttien minuten. Brozovic dook op het juiste moment op voor het doel en kon binnenkoppen op aangeven van Antonio Candreva. Drie minuten later sloeg de Kroaat andermaal toe. Brozovic ontfermde zich vlak buiten het strafschopgebied over een vrije trap en plaatste het leer op fraaie wijze in de bovenhoek.

Benevento dacht even later de aansluitingstreffer te maken, maar Ledian Memushaj trof de lat en een doelpunt in de rebound werd afgekeurd wegens buitenspel. Aan de overzijde gebeurde hetzelfde toen Mauro Icardi tot scoren kwam. Uiteindelijk kwam er toch nog een derde treffer voor rust, want Marco D'Alessandro stond vrij voor het doel en verschalkte Samir Handanovic: 1-2. In de tweede helft veranderde die stand niet meer. D'Alessandro trof nog wel de paal en dus kwam Inter goed weg met de drie punten.