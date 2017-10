Chelsea-huurling redt punt voor Vitesse na gouden wissel Fraser

Vitesse heeft op eigen veld niet kunnen winnen van FC Utrecht (1-1). Na een bloedeloze eerste helft, kwam het duel na de thee pas los en waren het de bezoekers die via Cyriel Dessers op voorsprong kwamen. De thuisploeg pakte uiteindelijk een punt dankzij invaller Mason Mount.

Het duel stond voor beide ploegen in het teken van revanche. FC Utrecht wilde zich herstellen van de 1-7 thuisnederlaag tegen PSV, terwijl Vitesse afgelopen donderdag kansloos met 3-0 ten onder ging op bezoek bij OGC Nice in de Europa League. Het werd een duel waarin met name de eerste helft weinig spektakel bracht. De thuisploeg had het meeste balbezit, maar deed daar weinig mee. De ploeg van trainer Henk Fraser wist niet echt gevaarlijk te worden, terwijl Utrecht er weinig tegenover zette.

Na rust kwam de wedstrijd wat meer op gang. De bezoekers kropen meer uit hun schulp en zochten naar de openingstreffer. Zakaria Labyad was er met een vrije trap dicht bij, maar zijn inzet ging een halve meter naast het doel van Remko Pasveer. Het team van Erik ten Hag bleef aandringen en kwam uiteindelijk twintig minuten voor tijd op voorsprong via Dessers. Na een hakje van Gyrano Kerk werkte Dessers de bal achter Pasveer.

Fraser greep in en verving Bryan Linsson door Chelsea-huurling Mount. De invaller stond nog geen twee minuten binnen de lijnen toen hij in de 77ste minuut de 1-1 maakte. De middenvelder schoot raak op aangeven van Thomas Bruns. De thuisploeg kreeg eindelijk de geest en wilde meer. Invaller Luc Castaignos kreeg een grote kans om de wedstrijd in het voordeel van Vitesse te beslissen, maar hij verprutste het en schoot hoog over.