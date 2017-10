Amrabat mijdt ‘gevoelig onderwerp’: ‘Ik lees veel dingen die niet waar zijn’

Sofyan Amrabat heeft nog altijd geen keuze hoeven maken tussen de nationale elftallen van Nederland en Marokko. De zomeraanwinst van Feyenoord, die zondagmiddag negentig minuten meedeed tegen AZ (0-4 zege) als rechtsback, wil na de wedstrijd weinig kwijt over zijn toekomst als international. "Ik focus mij op Feyenoord", verzekert Amrabat in gesprek met FOX Sports.

Amrabat is de afgelopen weken in vorm en heeft een basisplaats veroverd bij Feyenoord. Toch leidde dat niet tot een uitnodiging voor Marokko of Oranje in de komende interlandperiode. Amrabat zegt het onderwerp te bespreken met zijn broer Nordin, die 26 optredens voor Marokko achter zijn naam heeft. "Ik heb mezelf niet afgemeld voor Marokko. Ik heb contact gehad met de bondscoach van Marokko. Ik heb al een tijd last van mijn lies en had de keuze gemaakt om hier te herstellen. Anders blijf ik er mee rondlopen."

"De laatste tijd zijn er veel wedstrijden geweest, dus herstel is belangrijk. Ik heb er niets aan om met een blessure terug te komen naar Feyenoord" weet Amrabat. De ex-speler van FC Utrecht wil niet beamen of hij zijn keuze al heeft gemaakt. "Het is een gevoelig onderwerp. Ik lees veel dingen die niet waar zijn. Elk woord wat ik er nog over zeg, is een woord te veel. Ik richt mij nu op Feyenoord."

In de vorige duels met NAC Breda en Napoli acteerde Amrabat nog als middenvelder, maar zondag speelde hij als rechtsback. "Het was wel wennen", geeft hij toe. Amrabat benadrukt dat hij het een eer vindt om voor Feyenoord te spelen, op welke positie ook. "Vorig jaar heb ik soms wel als rechtsback gespeeld, maar het is natuurlijk niet mijn natuurlijke positie. Ik merk wel een paar keer dat ik te veel als middenvelder denk en het voetballend wil oplossen. In zo’n geval moet ik anders denken. Dat is gewoon een beetje wennen."