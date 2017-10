‘Als Dick Advocaat mij er niet bij neemt, moet ik het gewoon beter doen’

Met twee doelpunten stond Steven Berghuis aan de basis van de ruime 0-4 uitzege op AZ. Na afloop van de gewonnen wedstrijd gaf de buitenspeler in gesprek met FOX Sports aan dat de Rotterdammers ‘getergd’ waren om eindelijk weer eens een overwinning te boeken. Feyenoord was toe aan een zege na meerdere nederlagen achter elkaar.

"We waren getergd na de nederlagen tegen Manchester City, PSV, Napoli en NAC Breda. Daardoor begon de onrust. We waren daarom gebrand om een goede uitslag neer te zetten met goed voetbal. Laten we zo doorgaan”, aldus Berghuis, die kan terugkijken op een goede wedstrijd tegen zijn oude club. "Ja, ik had er zin in. Ik heb mezelf voorgenomen om nog belangrijker te zijn voor Feyenoord dan ik vorig seizoen ben geweest. Ik weet dat ik het in me heb en ben gewoon gretig.”

Berghuis steekt in een goede vorm. Toch kreeg hij geen uitnodiging voor het Nederlands elftal van bondscoach Dick Advocaat voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Zweden. Voor de buitenspeler is dat een teken om nog meer te brengen bij Feyenoord. "Ik ken Advocaat goed. Als hij mij er niet bij neemt, moet ik het gewoon beter doen."