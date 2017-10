Hamsík nadert Maradona tot op één goal; Napoli vervolgt recordreeks

Napoli heeft zondagmiddag vijf dagen nadat het van Feyenoord won in de Champions League zonder al teveel inspanning afgerekend met Cagliari. In het Stadio San Paolo was het dankzij Marek Hamsík, die nu met 114 doelpunten nog slechts één goal verwijderd is van het clubrecord van Diego Maradona, al vlot raak, waarna i Partenopei uiteindelijk uitliepen naar een 3-0 overwinning. De zege op i Rossoblu is alweer de twaalfde gewonnen Serie A-wedstrijd op rij, een record.

Het met zes punten in de middenmoot bungelende Cagliari, waar Gregory van der Wiel door een blessure ontbrak, slaagde er niet in om lang stand te houden in Napels. De koploper van de Italiaanse competitie combineerde na vier minuten spelen al door de verdediging van de bezoekers heen, waarna een knappe pass van Dries Mertens Hamsík in staat stelde om af te ronden. De Belg nam vijf minuten voor de onderbreking zelf de 2-0 voor zijn rekening na een overtreding van Filippo Romagna in het strafschopgebied.

In de tweede helft was het ook alweer snel raak via Kalidou Koulibaly, die twee minuten na het fluitsignaal van arbiter Rosario Abisso de bal al achter Alessio Cragno had liggen. Jorginho slingerde een vrije trap voor het vijandelijke doel, waarna de centrale verdediger op de goede plek stond om de bal binnen te schieten. Napoli nam daarna iets gas terug en kreeg via José Callejón nog een goede kans verder uit te lopen. Doordat Cragno redding bracht veranderde de score echter niet meer.