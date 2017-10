Feyenoord vernedert kansloos AZ en bezweert crisis met ruime zege

Feyenoord heeft een broodnodige en overtuigende overwinning bijgeschreven in de Eredivisie. De landskampioen verloor vier van de laatste vijf officiële wedstrijden, maar haalde zondagmiddag uit op bezoek bij AZ. Net als vorig jaar werd het 0-4 in het AFAS Stadion. Steven Berghuis was met twee doelpunten en een assist de grote man aan Rotterdamse zijde. Feyenoord stijgt in ieder geval tijdelijk naar de tweede plek in de Eredivisie, terwijl AZ zevende staat.

De bijzonder vermakelijke eerste helft toonde veel gelijkenissen met de onderlinge wedstrijd in Alkmaar van december 2016. Destijds stond het 0-3 na doelpunten in minuten 11, 19 en 45; ditmaal kwam Feyenoord tot scoren in minuten 11, 17 en 40. De eerste treffer kwam op naam van Berghuis. Feyenoord mocht op dat moment van geluk spreken dat het niet 1-0 stond, want Joris van Overeem werd onterecht afgevlagd wegens buitenspel in een kansrijke situatie. Brad Jones deed geen serieuze poging meer om het daaropvolgende schot van Wout Weghorst te keren.

Even later werd het dus 0-1 na een vlotte combinatie van Feyenoord. Via gelegenheidsspits Jean-Paul Boëtius en Jens Toornstra kwam de bal terecht bij basisdebutant Sam Larsson, die het leer acrobatisch bij Berghuis bezorgde. Diens knal belandde via de onderkant van de lat achter de doellijn. Tonny Vilhena was als eerste bij de bal om aan de onzekerheid een einde te maken, maar de camerabeelden wezen uit dat de bal de doellijn al had gepasseerd na het schot van Berghuis. Het werd 0-2 door toedoen van Larsson. De Zweed kon opstomen op de vijandelijke helft, werd niet lastiggevallen en verschalkte Marco Bizot met zijn afstandsschot.

De Alkmaarders kwamen er in het eerste halfuur amper aan te pas. Daarna volgde wel een grote kans: Sofyan Amrabat haalde een inzet van Weghorst van de lijn. Het werd vlak voor rust nog erger voor AZ. Berghuis profiteerde van een blunder van Stijn Wuytens. De verdediger leverde de bal in bij de buitenspeler, die niet twijfelde en met zijn linkerbeen zijn tweede van de middag maakte. In de tweede helft was AZ te slordig om Feyenoord in de problemen te brengen. Het duurde niet lang voordat het zelfs 0-4 werd. Uitblinker Berghuis demarreerde aan de rechterflank en vond Tonny Vilhena, die binnenwerkte bij de tweede paal.

Feyenoord kon het onthutsend zwakke AZ een nog grotere nederlaag bezorgen. Berghuis liet in een kort tijdsbestek drie kansen op een hattrick liggen; halverwege de tweede helft schoot hij bijvoorbeeld voorlangs toen hij eigenlijk had moeten scoren. AZ maakte geen moment de indruk dat een comeback tot de mogelijkheden behoorde. Het duel ging uit als een nachtkaars. Feyenoord deed slecht sporadisch een poging om de marge nog verder uit te breiden en controleerde de wedstrijd volledig. Vlak voor tijd kon Miquel Nelom er wel 0-5 van maken, maar Bizot pareerde zijn inzet van dichtbij.