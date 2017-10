‘Miljoenenflop’ van Liverpool haalt zijn gram: ‘Zij moeten nu hun mond houden’

De personen die Alberto Moreno in het verleden afschreven als miljoenenflop bij Liverpool, hebben volgens de linksback geen recht van spreken meer. De Spanjaard, in 2014 voor achttien miljoen euro overgekomen van Sevilla, had vorig seizoen slechts tweemaal een basisplaats in de Premier League. Deze jaargang komt hij een stuk vaker tot spelen: in vier van de zes Premier League-wedstrijden maakte Moreno de negentig minuten vol.

Op dit moment is Moreno 'heel, heel gelukkig met hoe het gaat', vertelt hij aan The Guardian. "Het ging deze zomer niet zo goed. Het verhaal ging dat ik zou vertrekken en dat ik dat zou moeten accepteren, maar daar was ik het geen moment mee eens." Moreno, die zondagmiddag met Liverpool op bezoek gaat bij Newcastle United, wilde vechten voor zijn plek. Met die instelling begon hij aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, zo vertelt de miljoenenaankoop. "Ik houd van deze club en ik denk dat de personen die zeiden dat ik moest vertrekken, nu hun mond moeten houden."

De voorbije jaargang kwam Moreno in totaal twaalf keer in actie in competitieverband, maar daarvan ging het dus tienmaal om een invalbeurt. De vleugelverdediger erkent dat hij 'amper' wedstrijden speelde. "Maar toen ik terugkeerde bij de selectie in de voorbereiding, vertelde ik de trainer (Jürgen Klopp, red.) dat ik wilde blijven. Ik vroeg hem om eerlijk tegen me te zijn. Hij zei: 'Ik kan je geen basisplaats beloven en ik ga een nieuwe linksback halen'. Andy Robertson kwam vervolgens bij de groep, maar de trainer moedigde me aan om te blijven werken om te zien wat er zou gebeuren. Dat heb ik gedaan."