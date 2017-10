‘Ik heb aangegeven wat mijn bedoeling is, maar Ajax wilde me niet verhuren’

Václav Cerny streek in 2014 met hoge verwachtingen neer bij Ajax. De Tsjech is er in zijn drie jaar in Amsterdam echter nog niet in geslaagd om uit te groeien tot een basiskracht en beleefde vorig seizoen onder Peter Bosz een van de meest teleurstellende periodes uit zijn carrière. Cerny kwam amper aan de bak en moest de halve finale en de finale van de Europa League vanaf de tribune aanschouwen.

“Al met al beschouw ik het afgelopen seizoen als een grote nederlaag. Maar wel een nederlaag waar ik mentaal sterker van ben geworden. Vooral op het mentale vlak”, blikt hij terug in gesprek met ELF Voetbal. “Ik had het plezier in het voetbal volledig verloren. Dat mij, zo'n grote liefhebber, dit was overkomen... Ik kon het niet bevatten. Een vreselijke tijd.”

Cerny ging afgelopen zomer samen met zijn vader en zaakwaarnemer in gesprek met de clubleiding van Ajax en gaf daarin aan dat hij dit seizoen hoe dan ook meer minuten wil maken, desnoods bij een andere club: “Wij hebben aangegeven wat onze bedoeling is. Dat ik wil spelen. Zo niet, dan leek het ons het beste om mij te verhuren. Dat zou het beste mijn ontwikkeling zijn. Maar voor Ajax was een verhuur onbespreekbaar.”