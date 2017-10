Duel Barcelona staat op losse schroeven; opponent wil Spaanse vlag dragen

Het is onzeker of de wedstrijd tussen Barcelona en Las Palmas zondagmiddag doorgang vindt. Het competitieduel zou om 16.15 uur moeten beginnen in Camp Nou, maar staat vanwege de onrust rond het referendum voor Catalaanse onafhankelijkheid op losse schroeven. Op dit moment voert Barcelona een crisisberaad met lokale autoriteiten om te bepalen of het verstandig is om te voetballen.

In de Catalaanse hoofdstad Barcelona kwam het zondagochtend tot botsingen tussen betogers en de Spaanse oproerpolitie. Daarbij zijn tientallen mensen gewond geraakt, van wie de meesten lichtgewond. De schermutselingen begonnen toen de Spaanse nationale politie en de paramilitaire Guardia Civil stembussen en stembiljetten in beslag namen. Volgens AS is een aantal mensen binnen de club Barcelona voorstander van een verplaatsing van de wedstrijd naar een ander moment.

Ondertussen heeft Las Palmas toestemming gevraagd en gekregen van competitieorganisator LFP om met een kleine Spaanse vlag op het shirt te spelen. De eilandbewoners spreken zich daarmee uit voor een Spanje met Catalonië. "Las Palmas kon stil blijven tijdens dit historische kruispunt in onze geschiedenis, of een kant kiezen. We doen dat laatste. Hoe ver ons stadion ook is, wij hebben nooit de verleiding gevoeld om deel te zijn van een ander land dan Spanje. We geloven in de eenheid van Spanje." Barcelona is juist voorstander van onafhankelijkheid.