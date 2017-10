‘Ik denk dat ze het geld van Bonucci liever hadden uitgeven aan een topspits’

Leonardo Bonucci maakte afgelopen transferperiode de gevoelige overstap van Juventus naar AC Milan. I Rossoneri lopen in de Serie A momenteel echter al zes punten achter op de club van Massimiliano Allegri, ondanks de tientallen miljoenen die zijn geïnvesteerd. Pierpaolo Marino, voormalig directeur van onder meer Napoli en Udinese, zegt dat Milan spijt heeft dat de club Bonucci heeft gehaald in plaats van een topspits.

De Italiaanse verdediger is naar verluidt nog niet helemaal gesetteld bij zijn nieuwe werkgever en trainer Vincenzo Montella staat onder druk vanwege de tegenvallende prestaties. Marino stelt dat Milan, dat onder anderen aanvallers André Silva en Nikola Kalinic haalde afgelopen zomer, meer content was geweest als het de ruim veertig miljoen euro voor Bonucci had aangewend om een topspits te halen.

"Ik denk dat Milan spijt heeft van het aantrekken van Bonucci", aldus Marino in gesprek met Rai Sport. "Montella wilde niet naar een driemansdefensie veranderen, maar moest zijn ideeën aanpassen na de komst van Bonucci. Ik denk dat als Massimiliano Mirabelli en Marco Fassone (sportief en algemeen directeur, red.) terug in de tijd konden, ze het geld van Bonucci aan een topspits hadden willen uitgeven."