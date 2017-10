Huurdeal Juve-talent ketste af: ‘Hij stond op het punt naar PSV te gaan’

Riccardo Orsolini is eigendom van Juventus, nadat de Italiaanse topclub afgelopen winter minimaal zes miljoen euro betaalde aan Ascoli. De twintigjarige buitenspeler wordt momenteel voor twee seizoenen verhuurd aan Atalanta, maar zijn zaakwaarnemer zegt dat ook PSV dicht bij de diensten van de jonge Italiaan was.

"Deze zomer kon Orsolini overal naartoe", zegt Donato Di Campli in gesprek met Tuttosport. "Hij stond op het punt om verhuurd te worden aan PSV. We hebben echter geen spijt, want Atalanta is een belangrijke club en de ideale omgeving voor een talent om tot volle bloei te komen. Hij kan echter Atalanta verlaten in januari als hij niet genoeg speeltijd krijgt."

Orsolini heeft in drie wedstrijden voor Atalanta in totaal nog maar 49 minuten speeltijd gekregen en zijn belangenbehartiger geeft aan dat zijn cliënt smacht naar een eerste basisplek: "Ook Juventus hoopt daarop, aangezien zij veel verwachten van hem. Over twee of drie jaar speelt hij bij Juventus. Ik durf mijn commissie erop te wedden. En ook een diner in de meest luxueuze restaurant in Monte Carlo."