Vader Agüero wijst naar roekeloos rijgedrag: ‘Sergio zei nog niet te haasten’

Sergio Agüero was donderdagavond laat in Amsterdam betrokken bij een auto-ongeluk, nadat de spits van Manchester City na een concert van de Colombiaanse zanger Maluma in AFAS Live met een taxi onderweg was naar het vliegveld. De chauffeur verloor de macht over het stuur en knalde tegen een paal en Agüero heeft een gebroken rib aan het incident overgehouden. De vader van de Argentijn wijst met de beschuldigende vinger naar de chauffeur.

"Hij (Sergio Agüero, red.) vertelde me dat de taxichauffeur heel snel ging, dat is waarom hij er zeker van wilde zijn dat hij zijn veiligheidsgordel om had", zegt Leonel Del Castillo in gesprek met verschillende Argentijnse media. "Hij zat samen met een gast in de taxi die zijn zaken vertegenwoordigt. Sergio vroeg aan hem of hij de chauffeur wilde zeggen dat hij langzamer moest gaan rijden, dat er geen haast was."

"Ik heb de foto's gezien en ik moet zeggen dat het veel erger had kunnen aflopen. Godzijdank is alles goed afgelopen", aldus de vader van de Argentijn, die naar verluidt minimaal enkele weken is uitgeschakeld. In een korte reactie liet Agüero weten veel pijn te hebben: "De taxichauffeur zag de stoeprand niet en raakte in een slip. Toen hij verder doorslipte, raakten we een paal. Ik heb mijn rib gebroken en nu moet ik rusten. Het doet erg pijn."